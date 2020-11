Louvain-la-Neuve: 90 millions déjà investis dans le China Belgium Technology Center, les premières entreprises s'y installeront en 2021

Entamé en 2016 à Louvain-la-Neuve, le chantier de construction du China Belgium Technology Center (CBTC) est entré dans une nouvelle phase. Le gros œuvre est terminé, place aux techniques spéciales. Ce lundi par exemple, une grue a été déployée pour soulever les lourds appareillages de chauffage et de ventilation jusqu'au sommet d'un immeuble. A l’intérieur, tout est encore à l’état brut, mais les travaux avancent petit à petit.

Sur les six bâtiments qui composent le CBTC, le plus avancé est la tour B qui accueillera les services aux clients. Autrement dit, on y trouvera tout ce dont les futurs locataires du site auront besoin pour s’installer et développer leurs activités en Belgique: conseils juridiques, sociétés fiduciaires, services bancaires et administratifs par exemple. C’est cette tour qui sera livrée en premier, en avril 2021. Les autres (baptisées C-D, E, F et G) le seront progressivement jusqu’en septembre, date de l’emménagement des premières entreprises. On y trouvera essentiellement des espaces de bureaux (plus ou moins vastes selon la demande) et de coworking, ainsi que des laboratoires. En sous-sol se trouvent deux niveaux de parkings (600 places) pour les futurs usagers du CBTC.