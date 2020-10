Loïc Nottet, Alice on the Roof, Henri PFR et bien d'autres à l'affiche du premier festival Walibi on Stage à la Toussaint

Fin septembre, Walibi annonçait que ses traditionnelles festivités d’Halloween n’auraient pas lieu cette année, en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Mais la saison n’est pas terminée pour autant. A la place, le parc d’attractions organisera un grand festival musical, baptisé "Walibi on Stage".

Cet événement inédit aura lieu du 31 octobre au 7 novembre. Walibi annonce pas moins de 150 concerts et DJ sets, ainsi que des animations musicales dans tout le parc. Une centaine d’artistes se produiront sur quatre scènes, du matin au soir. Parmi eux, Alice on the Roof, Blanche, Henri PFR, Kid Noize, Les Déménageurs, Loïc Nottet et The Magician. L’affiche n’est pas encore complète, des négociations sont en cours avec plusieurs autres chanteurs, groupes et musiciens.

"C'est un pari risqué, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien comment vont répondre les visiteurs, confie Marie-France Adnet, porte-parole de Walibi. Mais ça vaut la peine d'innover. On voulait vraiment montrer à nos visiteurs que si on ne pouvait pas leur offrir une fête d'Halloween qu'ils attendent depuis longtemps, on allait leur offrir autre chose de grandiose durant les vacances d'automne."

Soutenir le secteur culturel

Avec ce projet, Walibi veut aussi apporter son soutien aux secteurs culturel et événementiel qui souffrent beaucoup depuis de le début de la crise sanitaire. Les équipes du parc sont mobilisées depuis deux mois, avec l’aide de sociétés spécialisées dans l’organisation de festivals. Près d’un millier de personnes ont travaillé et travailleront autour de cet événement.