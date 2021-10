Logistics Nivelles : la déception des syndicats face à la direction

Chez Logistics Nivelles les inquiétudes des syndicats sont loin d’être apaisées, ils attendaient des informations claires de la part de la direction mais la réunion prévue dans le cadre de la procédure Renault n’a pas rassuré les représentants du personnel. Dans un an, 549 travailleurs seront concernés par l’annonce de la fermeture du site !

Parmi les préoccupations du moment, on note les volumes de marchandises à distribuer aux magasins Carrefour qui restent faibles puisqu’on atteint seulement 10% des volumes habituels !

Didier Lebbe, permanent CNE : "La direction a vaguement donné des garanties qu’il y aurait du volume et que les salaires seraient payés, on verra. La priorité des priorités maintenant est qu’on nous donne du travail, qu’il y ait des colis qui rentrent et que nous puissions payer les salaires. Normalement c’est pour un an mais que va-t-il nous arriver encore durant cette année ? C’est vraiment l’inquiétude. Le conseil d’entreprise extraordinaire qui a eu lieu était très tendu. Si les activités du site ne sont pas garanties, nous ne pouvons pas continuer le processus de la loi Renault dans un climat serein".