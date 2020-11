Logistics Nivelles embauche 30 personnes avec un contrat à durée déterminé

Beaucoup d’intérimaires demandaient de recevoir un CDD à Logistics Nivelles. L’entreprise est un sous-traitant de l’enseigne Carrefour, un site de stockage et de distribution de marchandises qui approvisionne les magasins du groupe. "Le nouveau confinement va très certainement augmenter la charge de travail au sein du dépôt et le besoin en termes de travailleurs, explique Didier Lebbe, le secrétaire permanent CNE. "Actuellement, l’entreprise fonctionne avec un nombre important de travailleurs intérimaires, dont les plus productifs veulent, légitimement, que leur soit offert au moins un CDD. Les concurrents connaissent la même situation et cherchent de nouveaux intérimaires". Pour les garder, il fallait agir.

Pour la CNE c’est une victoire

La CNE avait demandé à la direction 30 contrats à durée déterminée pour stabiliser l’emploi. Face au refus, le syndicat a demandé au personnel de la soutenir. Et bien que le syndicat partait seul au combat, "le personnel nous a soutenus. C’est une victoire" dit Didier Lebbe. La CNE a obtenu de la direction 30 CDD, dont 20 de six mois et dix de trois mois. "Sans ses contrats, les volumes n’auraient pas pu être traités, et la productivité n’aurait également pas pu être assurée". Pour la CNE, c’est dans l’intérêt de l’ensemble du site de stabiliser l’emploi. "Notre objectif premier restera la pérennisation de l’emploi à Logistics Nivelles".