Logistics Nivelles : CNE et FGTB se chamaillent, les livraisons des magasins Carrefour seront perturbées ces prochains jours

"La surprise de ce matin, je trouve ça inadmissible et les gens à l’intérieur du site trouvent ça inadmissible. 90% des gens sont affiliés à la CNE. Et sans attendre les assemblées, une des organisations ultra-minoritaires fait appel à des éléments extérieurs pour bloquer le site. Cette initiative est franchement suicidaire."

Quant aux négociations avec la direction, elles reprendront le 16 décembre. Les syndicats attendent toujours des précisions sur le "package" salarial qui sera proposé au personnel licencié. Mais la direction ne semble pas vouloir s’avancer pour l’instant.

"Une négociation, c’est long, poursuit Didier Lebbe. On n’obtient jamais tout en deux coups de cuillère à pot. Il y a des pressions de part et d’autre. Mais il faut que les pressions soient raisonnables. Il ne faut pas qu’elles entraînent une fermeture prématurée du site. En ce qui nous concerne, jusqu’au 16, nous avons décidé de refuser les heures supplémentaires, le travail le week-end et le recours à des intérimaires. Or, ce site ne peut pas tourner sans les heures supplémentaires et sans les intérimaires."

Logistics va donc continuer à livrer les magasins Carrefour, mais à une cadence ralentie. Une mauvaise affaire pour le géant de la distribution, à quelques semaines des fêtes. Voilà qui le fera peut-être enfin sortir du bois dans ce dossier. Carrefour est l’unique client de Logistics, mais on ne l’a pas beaucoup entendu depuis l’annonce de la fermeture du site nivellois, ce que déplorent les syndicats.