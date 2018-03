Logements, home, commerces, école… la reconversion du site des Forges de Clabecq se poursuit

Les habitants de Tubize sont conviés à une séance d'information sur la reconversion du site des Forges de Clabecq ce 22 mars. Au menu : la deuxième phase de réaménagement, sur 11,5 hectares. Durefco y prévoit du logement, des équipements collectifs, des nouveaux accès routiers, des espaces verts et du commerce, notamment.

600 logements, soit environ 1.400 habitants

C'est un des éléments principaux de cette deuxième phase qui prévoit un quartier mixte, entre le canal et le chemin de fer (à l'entrée du site, en venant de Clabecq).

"Il y aura une mixité dans les logements aussi, des logements de qualité, commente le bourgmestre de Tubize, Michel Januth. Mais on veut aussi une part de logements publics." Soit 10% de logements sociaux.

Par ailleurs, la Ville souhaite des commerces de détail capables de résister à la concurrence de la vente en ligne. Et en tout cas, pas de grand shopping. "Il y a Nivelles, l’Esplanade à Louvain-la-Neuve, les Grands Prés à Mons… Ces structures existent, on ne va pas refaire quelque chose en plus !"

"Penser aux seniors"

La phase 2 devrait aussi accueillir une maison de retraite. Un souhait pour beaucoup d'habitants, dont Luc Desmet, d'un comité de riverains. "Nous sommes déjà à 28% de seniors au-dessus de 50 ans. Une maison de retraite serait donc la bienvenue. Actuellement, à Tubize, il y a 1083 personnes âgées de plus de 80 ans. Malheureusement, toutes ne trouvent pas une place dans un home."

Une nouvelle école ?

Autres projets prévus : une crèche, des espaces verts, des services administratifs, sportifs et culturels, et une nouvelle école. "Des réflexions sont en cours, notamment avec la Province de Brabant wallon sur l’aménagement d’une nouvelle école secondaire sur le site des Forges", explique encore Michel Januth.

Et la mobilité ?

Enfin, la phase 2 prévoit un boulevard urbain et des voiries internes. Ville et promoteur souhaiteraient un pont à la place du passage à niveau. Reste à convaincre Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

L'ensemble du projet tiendra compte du contournement Nord de Tubize. Rappelons que le Master Plan des anciennes Forges prévoit 2.500 logements, soit environ 6.000 habitants, d'ici une quinzaine d'années.

Quant à la réunion d’information du 22 mars, elle aura lieu à 19h30, au Centre culturel de Tubize.

La première phase de reconversion concernait le quartier des Cotteaux, avec 250 logements. Précisons enfin qu'à ce jour, 70% des 87 hectares du site des Forges sont dépollués.