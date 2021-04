Les vergers saisis par la neige et le froid: quel impact sur la production de fruits cette année?

La météo hivernale de ce début de vacances de printemps en a surpris plus d’un. On annonçait du froid depuis quelques jours, mais certains espéraient y échapper. C’est le cas de Pierre Lebrun, le propriétaire du Verger de la Chise situé à Piétrebais en Brabant wallon. Il possède vingt hectares de pommiers et de poiriers. Et en voyant la neige ce mardi matin, il n’en est pas revenu.

"En trente ans de métier, je n’avais pas encore vécu cette situation. Voir les bouquets de fleurs qui sont remplis de neige, c’est quelque chose d’incroyable. En année normale, on peut avoir quelques heures de froid le matin, parfois à -3 ou -4, mais ici c’est vraiment une offensive hivernale."

Dégâts limités?

Difficile pour ce fruiticulteur d’estimer les dégâts éventuels. Mais il y a de l’espoir car les arbres ne sont pas encore vraiment en fleurs.

"Actuellement, on est juste avant la floraison, donc le bouton est prêt à s’ouvrir. Il faudra voir dans les prochains jours, car on en annonce encore pour demain, peut-être aussi pour après-demain. Donc on aura la réponse dans quelques jours."