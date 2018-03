Les pêcheurs ont bravé le froid pour l'ouverture de la saison de la truite en Wallonie

Les conditions météo hivernales n’étaient pas idéales ce samedi matin pour l’ouverture de la pêche à la truite en Région wallonne. Mais elles n’ont pas découragé les pêcheurs les plus motivés. "On attend ça avec impatience, on prépare le matériel plusieurs semaines à l’avance", explique Luc, du club des Pêcheurs de l’Orne à Mont-Saint-Guibert.

Dans sa besace, après deux heures de pêche, il n’y avait qu’une seule truite. Mais Luc, qui pêche dans l’Orne depuis cinquante ans, ne s’est pas découragé. "J’en ai raté beaucoup parce qu’elles mordent mal, elles chipotent. Mais on va essayer de persévérer".

"Vent du nord, rien ne mord"

A ses côtés, Hervé a eu un peu plus de chance, il a réussi à prendre deux belles truites arc-en-ciel. Les températures négatives ont-elles un impact ? "C’est du vent du nord et comme le proverbe dit, vent du nord, rien ne mord. Il faut donc les taquiner un peu plus". En réalité, le froid est surtout plus difficile à supporter pour les pêcheurs eux-mêmes qui ne portent pas de gants afin de mieux sentir les mouvements de leur ligne dans la rivière.

"Dès que je sens une touche, je laisse aller, confie Christian qui a choisi de pêcher sans bouchon. Si j’ai une touche, ça fait des vibrations dans le bout de la canne".