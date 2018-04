"Les mandibules" de Louis Calaferte, au Théâtre Jean Vilar jusqu'au 28 avril

Les Mandibules, c'est la nouvelle création du Théâtre Jean Vilar. Nous sommes dans les années 70, mais le propos est actuel. On est dans un milieu bourgeois où la nourriture est une religion, où on ne pense qu'à manger, de la viande... On est dans la surconsommation. Une nourriture qui rassure, qui joue contre l'angoisse. Qui offre le confort moral, et un niveau de vie... Tout cela dans un contexte humoristique, parce que l’on est aussi dans une comédie.

Mais quand la nourriture vient à manquer, que toutes les ressources de la planète sont épuisées, que les enfants manquent de viande, la comédie se transforme en drame. Voilà les deux facettes de ce spectacle, dans un décor et une mise en scène très inventive. Patrick Pelloquet comédien et Metteur en scène, au micro de Christine Pinchart…