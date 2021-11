Les Louves, un podcast sur les violences sexistes à l'UCLouvain

Non, l'université n'est pas un endroit où l'on se sent toujours en sécurité, à l'abri, entre pairs. Les comptes Instagram et Facebook du collectif "La Meute" ont publié à plusieurs reprises des témoignages relatifs à des agressions sexuelles et des viols survenus sur le campus. En réaction , L'UClouvain a notamment mis sur pied le dispositif "Together@UCLouvain.be", une adresse unique à laquelle les victimes - et témoins - peuvent s'adresser et être pris en charge en toute discrétion. Cette semaine, à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, l'université dévoile un nouvel outil: Les Louves, un podcast en 6 épisodes pour libérer la parole autour de ces violences sexistes.