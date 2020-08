Les deux idées lecture du Flair Book Club

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Les lectrices de Flair communiquent énormément sur leurs coups de cœur. Kathleen Wuyard remarque que certains livres reviennent très souvent. La journaliste raconte : "Depuis la sortie de La tresse de Laetitia Colombani, les lectrices en parlent. Le livre correspond bien à ce qu’elles recherchent depuis le début du confinement parce que ces derniers mois, elles sont plus que jamais en quête d’émotions et de romans qui leur permettent de s’évader". Pour donner une idée de l’histoire, elle continue : "La tresse, avec son histoire de destin mêlé de femme, plaît tout à fait. Ce sont trois femmes, trois vies, trois continents. Elles sont unies par une même soif de liberté, et on voit leurs destins qui se croisent et qui se jouent au gré des pages".

Le deuxième livre sélectionné, Que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, raconte "l’histoire universelle des moments qui font basculer la vie", comme dirait l’autrice elle-même. Kathleen Wuyard nous souffle le synopsis : "C’est un roman qui se concentre sur une femme qui vient de donner naissance à une petite fille prématurée, et une autre femme qui vient de voir ses grands enfants quitter la maison". De bonnes idées lecture pour continuer l’été tout en sentimentalité…

