Les centres de vaccination du Brabant wallon vont fermer d'ici la fin du mois, mais la campagne de vaccination continue

Compte tenu de l’avancée de la campagne de vaccination, les centres de vaccination vont progressivement fermer leurs portes, en Brabant wallon comme partout en Wallonie. A Perwez, ce sera le 14 août. A Court-Saint-Etienne et Braine-l’Alleud, la fermeture est prévue le 28 août. Enfin, à Tubize et Wavre, ce sera le 31.

A Perwez, Braine-l’Alleud et Court-Saint-Etienne, compte tenu du délai à respecter entre les deux doses, il n’est déjà plus possible de recevoir la première injection. Par contre, jusqu'au dernier jour d'ouverture, il sera possible pour les personnes de 41 ans et plus de se faire vacciner, dans tous les centres, avec le vaccin Johnson&Johnson qui ne nécessite qu’une dose.