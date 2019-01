Les bodycams utilisées lors d'une vingtaine d'interventions policières à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Le smartphone à portée de main, tout citoyen est aujourd’hui prompt à filmer ce qui se passe où il se trouve. Les violences qui ont émaillé les manifestations de gilets jaunes récemment, en France ou en Belgique, en ont donné quelques exemples frappants.

A Ottignies-Louvain-la-Neuve, les policiers seront peut-être aussi bientôt équipés de la sorte. Une expérience a été menée dans le courant du mois de décembre. Plusieurs agents ont testé les bodycams, ces petites caméras fixées à l’uniforme ou au gilet par balle qui filment et enregistrent le déroulement des interventions.

"L’intérêt de cet instrument est de pouvoir objectiver une intervention sur le terrain, explique Maurice Levêque, chef de corps de la police ottintoise. Que s’est-il passé? Qu’est-ce qui a été dit? Par qui? Et à quel moment? Avec ces bodycams, on peut ainsi retracer le déroulement d’une intervention."

Des policiers fliqués?

Bien sûr, les enregistrements ne sont qu’un point de vue d’une situation. Et ils ne disent rien sur ce qui s’est passé avant le déclenchement de la caméra ou après son extinction. "D’où l’importance d’avoir un enregistrement le plus continu possible", poursuit le commissaire Levêque, convaincu par le dispositif mais à l’écoute des craintes et des réserves de ses équipes.

Un bilan précis de l'expérience sera dressé prochainement, mais le chef de corps a déjà recueilli quelques impressions. "De ce que j’ai entendu, globalement, c’est un outil qui peut s’avérer intéressant. Il n’est pas parfait parce que le son et l’image ne sont pas toujours suffisants. Il peut être compliqué à mettre en œuvre. Certains agents le trouvent rassurant, d’autres le jugent inquiétant car ils ont l’impression, à tort, qu’ils sont filmés sans arrêt. C’est un ressenti dont on doit tenir compte et auquel on doit répondre. C’est une peur bien légitime, n’importe quel employé ou fonctionnaire peut se dire que son chef regarde à tout moment ce qu’il fait ou ce qu’il dit. Mais ce n’est absolument pas le but. Nous voulons simplement avoir un outil qui puisse nous dire en cas de problème ce qui s’est effectivement passé, ou ce qui a été effectivement enregistré".

Les personnes filmées en sont avisées

L’usage des bodycams est autorisé depuis quelques mois seulement en Belgique, mais il est très réglementé. Toute personne filmée doit par exemple en être informée. "On avertit la personne qu’elle est filmée. Elle ne peut pas s’y opposer, mais elle est avisée. Et incontestablement, les gens sont beaucoup plus prudents dans leurs propos ou dans leurs agissements quand ils savent qu’ils sont filmés. Les gens qui sont sous influence d’alcool ou de drogue n’en tiendront peut-être pas compte, tant pis. L’image permettra de dire que ces gens ont été avisés et qu’ils n’en ont pas tenu compte parce qu’ils n’étaient pas en état d’en tenir compte. C’est aussi l’intérêt de ces caméras".

A Ottignies-Louvain-la-Neuve, pendant la phase de test, les policiers ont actionné leurs bodycams une vingtaine de fois. Si l'expérience est jugée concluante, les caméras pourraient être utilisées de façon plus régulière à l’avenir.