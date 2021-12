Les anciens des Forges de Clabecq déboutés en cassation, l’Etat va récupérer les 18 millions d’euros de la curatelle

Pour Michel Walravens, il est regrettable que les travailleurs passent toujours après tout le monde en cas de faillite.

"Dans chaque faillite, les travailleurs sont rejetés au deuxième ou au troisième rang. Et quand leur tour arrive, il n’y a plus rien. Dans le dossier des Forges de Clabecq, c’est la banque qui a retouché, puis l’Etat. Et quand l’Etat passe, il ne reste plus rien. Et nous, de 92 à 97, on a retiré entre 8 et 12% de notre salaire. On prêtait de l’argent comme une banque et ça n’a pas été remis."

1800 familles sont concernées par ce dossier. Pour elles, la voie juridique a donc abouti à une impasse. Un courrier a tout de même été adressé il y a quelques jours à plusieurs responsables politiques, pour qu’ils s’emparent enfin du dossier, mais sans grand espoir.

"Que vont-ils invoquer maintenant pour ne pas se mouiller?", s’interroge Michel Walravens, dépité.