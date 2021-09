Les amis de Julos Beaucarne lui ont rendu un hommage poétique et musical à Tourinnes-la-Grosse

La nouvelle de la mort de Julos Beaucarne s'est propagée très rapidement dimanche matin à Tourinnes-la-Grosse, où le poète et chanteur s'était installé il y a plus de cinquante ans. Et l'idée de lui rendre hommage s'est imposée tout aussi rapidement pour ceux qui l'ont connu, les amis du village.

Quelques SMS échangés, un message sur les réseaux sociaux, et vers 16 heures, ils se sont retrouvés près de l'église, devant un grand portrait de Julos réalisé il y a quelques années par l'artiste Jef Aérosol.