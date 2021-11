Le TEC Brabant wallon souhaite engager 36 conducteurs de bus : les séances d’information ont attiré de nombreux candidats

"Il y a beaucoup plus de contacts avec les clients, on voit parfois des clients qui sont proches de leur chauffeur quand ils font souvent la même ligne. Tandis que le camion, on est tout le temps seul dans sa cabine, c’est un métier très solitaire."

Plusieurs qualités sont requises pour être conducteur: gérer le stress, accepter la flexibilité des horaires, respecter les règles et avoir le contact facile avec la clientèle, être serviable et cordial en toutes circonstances. C’est précisément cet aspect du métier qui intéresse Adrien, vingt ans, chauffeur de poids lourds.

Réorienter sa carrière, c’est un objectif que partage Christophe qui a travaillé pendant plus de 25 ans comme administratif dans le secteur de la logistique. Il a perdu son emploi au début de l’année.

"J’ai cinquante ans et j’ai envoie de voir autre chose, rendre service. Et j’ai toujours rêvé d’être chauffeur d’autocar quand j’étais petit. Je me dis que ça pourrait être un métier intéressant qui pourrait m’épanouir, pour terminer ma carrière. Et si ce n’est pas pour le poste de conducteur, mes compétences diverses me permettront peut-être de trouver un job administratif, donc je tente ma chance."

S’ils franchissent les différentes étapes, les candidats intègreront donc une réserve de recrutement et pourront suivre une formation de huit semaines pour obtenir le permis D et devenir conducteur de bus.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.letec.be.