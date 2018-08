Le rush est attendu sur l'enseigne La Grande Récré ce vendredi dans le Brabant wallon

Toute cette semaine, l'enseigne la Grande Récré, déclarée en faillite en juin dernier, liquide tous ces jouets. Ce mardi, le grand déstockage a commencé à Bruxelles et Liège. Il y avait beaucoup de monde. Au total, quinze points de vente vont liquider leur stock. Mais pas de panique, il y aura toujours de quoi faire plaisir à ses enfants vendredi dans les deux magasins brabançons, à Braine-l'Alleud et Louvain-la-Neuve.

Tous les points de vente sont bien approvisionnés

Lorenzo Ceccarini est co-fondateur de la société ClicPublic. Elle organise la vente au nom des curateurs. Elle doit essayer de faire rentrer le plus d'argent dans les caisses pour payer le personnel et les fournisseurs de l'entreprise en faillite. Il rassure: "étant donné l'ampleur des stocks, il ne sert à rien de passer la nuit dans sa tente en face des magasins. Les stocks sont très bien remplis et il y a énormément de matériel et de jouets disponibles." Il s'attend à des longues files. Mais sa société a l'habitude. Il y a des gardes qui ne laissent rentrer qu'une cinquantaine de personnes. Dès qu'un client a terminé ses emplettes, le prochain peut rentrer. Mais il souligne "ça se passe toujours dans la bonne humeur."

Des jouets neufs à moitié prix

Les poupées, nounours, jeux de société et autres petits automobiles attendent les papas et les mamans qui veulent déjà jouer au Père Noël et Saint-Nicolas. Tous les jouets sont vendus avec une remise de 50 pour cents. Mais on ne peut payer qu'avec une carte de banque.

Le mobilier est aussi à vendre

Par ailleurs, la société Clicpublic est aussi mandatée pour vendre tout le mobilier et tout le matériel informatique. Mais les ordinateurs, chaises, tables et rayonnages ne peuvent pas être achetés sur place. Il faut les acquérir par une vente aux enchères organisées sur le site de la société www.clicpublic.be