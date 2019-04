Le projet de piscine olympique relocalisé à LLN: le bassin sera finalement construit juste à côté du centre sportif du Blocry

Il y a du neuf dans le dossier de la future piscine olympique à Louvain-la-Neuve. Le projet ne verra pas le jour à l’endroit initialement prévu, près d’un ancien terrain de rugby le long du boulevard de Lauzelle. La ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’UCLouvain et la Fédération Wallonie-Bruxelles, copropriétaires des infrastructures sportives du Blocry, ont choisi un nouveau lieu d’implantation, plus proche du centre sportif.

La piscine olympique pourrait finalement être construite juste à côté du centre sportif, près des piscines actuelles, à l'entrée du quartier de l'Hocaille. - © Google

En quelques semaines, une solution a donc été trouvée. Relocalisée, la piscine olympique sera contiguë au centre sportif du Blocry, donc plus proche d’une grande partie de ses utilisateurs, ce qui était la préoccupation première. On pourra aussi réaliser de sérieuses économies d’échelle (par exemple en profitant des égouts et des parkings existants) et envisager plus facilement des synergies entre la piscine et le centre sportif.

La mobilité, principal écueil

L’inconvénient majeur de la nouvelle option, c’est le trafic que va générer la piscine à l’entrée d’un quartier déjà fort encombré à certains moments de la journée (la localisation initiale aurait permis de sortir ce trafic de l’Hocaille). Il faut donc régler le problème, c’est une priorité pour les autorités communales.

Plusieurs solutions ont été imaginées, en collaboration avec le Service public de Wallonie (SPW) : par exemple, construire un accès direct au futur parking depuis le rond-point du boulevard de Lauzelle (le parking actuel des piscines de Blocry serait conservé et celui du centre sportif serait complètement refait et agrandi), élargir ce rond-point ou encore aménager une zone de déchargement pour les bus le long du boulevard.

A priori, l’obstacle de la mobilité n’est donc pas insurmontable. L’UCLouvain a déjà marqué son accord à ces modifications. La ville le fera lors du conseil communal de mardi prochain. Quant au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il devrait donner son feu vert avant les élections du 26 mai, nous dit-on.