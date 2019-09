Le procureur du Roi du Brabant wallon sur le départ, après 17 ans à la tête du parquet

C'est une personnalité importante du monde judiciaire qui s’apprête à partir. Après 17 ans à la tête du parquet du Brabant wallon, Jean-Claude Elslander vit ses dernières heures comme procureur du Roi. Son successeur, Marc Rézette, prêtera serment lundi.

Au cours de sa carrière, Jean-Claude Elslander a plus ou moins tout fait: avocat, substitut, juge, puis juge d’instruction (il a notamment hérité d’un volet de l’affaire Dutroux) et enfin procureur du Roi. En 2002, il succède au très médiatique Jean Deprêtre, le procureur des tueries du Brabant. Et il se souvient du premier geste qu’il a posé lorsqu'il s’est installé dans le bureau de son prédécesseur.

"Monsieur Deprêtre était vraiment un personnage tout à fait à part, et il ne fallait pas chercher à le copier, bien évidemment. Et donc, dès mon arrivée, j’ai marqué ma différence. Jean Deprêtre était un très grand fumeur et moi je ne supporte pas la cigarette. La première décision que j’ai prise, c’était de changer les rideaux pour avoir des rideaux qui ne sentaient pas la fumée. Et le changement s’est poursuivi par la suite."

Jean-Claude Elslander confie même avoir jeté ces vieux rideaux en velours par la fenêtre! Un geste qui a surpris beaucoup de monde à l’époque, semble-t-il, peut-être même choqué ceux qui redoutaient une révolution au palais. Mais le style Elslander s’est ensuite imposé. Le procureur du Roi est un homme plutôt discret, peu adepte des coups d’éclat, efficace et très bon manager, attentif à son équipe. L’ambiance de travail au parquet est excellente, nous dit-on.

L'accident ferroviaire de Pécrot et l'affaire Lhermitte

C’est en confiance que le procureur cède le flambeau. Et à l’heure du bilan, il se souvient de quelques affaires marquantes. Notamment la catastrophe ferroviaire de Pécrot, en 2001, qui avait abouti à une condamnation de la SNCB deux ans plus tard. Jean Deprêtre était encore procureur au moment de l'accident, mais c’est Jean-Claude Elslander qui a mené le dossier jusqu’au procès.

"C’est un des premiers gros dossiers que j’ai eu à traiter, confie-t-il. Il y avait beaucoup de victimes décédées, beaucoup de victimes blessées. Il a fallu essayer de gérer au mieux cet aspect-là des choses et mettre en place un procès. C’est la première fois qu’un tribunal de police était appelé à connaître d’un dossier aussi complexe."

Autre dossier que le procureur a toujours en mémoire (sans doute pour longtemps), c’est l’affaire Lhermitte, le quintuple infanticide commis à Nivelles en 2007.

"Nous sommes magistrats, bien sûr, mais nous sommes surtout des hommes et des femmes. Et lorsqu'on touche à des enfants, c’est quand même relativement difficile. Donc c’est un dossier qui a été psychologiquement très dur, pour toutes les personnes qui ont été appelées sur place. Et il faut savoir qu’à l’époque, nous étions seuls. Il n’y avait pas de soutien psychologique, il a fallu se débrouiller. Plusieurs personnes ont eu de grosses difficultés à s’en remettre."

A quand un nouveau palais?

Au-delà de ces affaires hors-du-commun, Jean-Claude Elslander se réjouit d’avoir pu mettre l’accent sur la prévention, notamment dans la lutte contre les cambriolages qui est une priorité en Brabant wallon. Il se félicite des liens tissés entre la justice, la province et les communes pour l’installation d’un réseau de caméras de surveillance sur tout le territoire provincial.

Enfin, le procureur du Roi évoque sa grande déception: ne pas avoir obtenu la construction d’un nouveau palais pour rassembler les services de la justice actuellement répartis sur quatre sites. Il le ressent même comme un échec (qui ne peut lui être imputé). Ce dossier-là, avant tout politique, il le laisse à son successeur.

Jean-Claude Elslander restera encore actif quelques mois. Son mandat s'achève cette semaine mais il ne prendra officiellement sa retraite qu'en décembre. Ensuite, il a prévu de faire beaucoup de sport, mais d'abord de se reposer.