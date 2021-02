Le prix d'une maison en Brabant wallon atteint un nouveau record

330.000 euros de prix médian: record battu pour les maisons en Brabant wallon (le prix médian, c’est le prix moyen mais en supprimant les niveaux extrêmes du marché). Cela représente une hausse de 6,5% entre 2019 et 2020, et la province est la deuxième la plus chère en Belgique ex-aequo avec le Brabant Flamand, et derrière Bruxelles.

Alors comment expliquer une telle augmentation des prix? Concrètement, elle est principalement liée au fait qu’il y a eu beaucoup moins de biens mis en vente en 2020 en Brabant wallon. Un phénomène qui s’est vérifié en particulier dans une commune, celle de Genappe, où les prix ont augmenté de près de 25%. Explication d’un cas concret avec Emmanuel Estienne, le président de la commission immobilière du Brabant wallon: “On a souvent des agences qui travaillent par prix demandé et donc évidemment tirent le prix vers le haut. S’il y a par exemple un bien à 340.000 euros, les gens hésiteront à dire “non, je vous en offre 310.000”, en sachant qu’il y a vingt personnes derrière eux, et que l’une de ces personnes acceptera probablement le prix initial”.

Baisse de l’activité immobilière

Par ailleurs, cette baisse du nombre de biens en vente s'inscrit dans une baisse importante de l’activité immobilière en général (le nombre de dossiers liés à l’immobilier qui entrent dans les études notariales) en Brabant wallon: on se situe ici à -8,4%. Si le marché belge est en baisse dans son ensemble, la diminution en Brabant Wallon est la plus importante du pays. Une baisse en lien avec la crise sanitaire: le Brabançon wallon n’a en fait pas voulu mettre son logement en vente parce qu’il a redécouvert son environnement et les espaces verts de sa province. “En réalisant la qualité de leur environnement, les gens plutôt que de vendre, ont préféré garder leur bien dans la situation complexe actuelle”, explique encore Emmanuel Estienne.

Les appartements les plus chers de Belgique

Enfin, notons que cette hausse de prix concerne aussi les appartements, même s'ils ne représentent qu'un cinquième du marché en Brabant wallon. Le record est également battu, avec 250.000 euros de prix médian, et les appartements y sont plus chers que dans n'importe quelle autre province belge.