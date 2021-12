Le pont de l'Orne entre Mont-Saint-Guibert et Walhain sera bientôt réparé, mais la circulation pourrait y être limitée à l'avenir

La situation ne peut cependant pas rester en l’état, car l’intercommunale inBW doit pouvoir accéder avec ses gros véhicules à la station d’épuration située juste à côté du pont. Les travaux de réparation ont donc été commandés récemment et seront sans doute réalisés au printemps.

Dans le coin, de nombreux habitants n’y ont vu que des avantages. En temps normal, la rue de Nil est utilisée par de nombreux automobilistes comme voie de transit. Et du jour au lendemain, les nuisances causées par ce trafic incessant ont disparu. Pour rejoindre Mont-Saint-Guibert ou la Nationale 4, il faut faire le tour, les trajets sont un peu plus longs, mais beaucoup s’en sont accommodés.

A cheval sur les communes de Mont-Saint-Guibert et de Walhain, le petit pont de la rue de Nil, sur l’Orne, est fermé depuis des mois, à la suite d’un accident. Une entreprise avait été chargée de réparer les murets endommagés, mais il s’est avéré rapidement que l’ouvrage présentait de sérieuses défaillances structurelles. La circulation a donc été interdite aux voitures, camions et autres véhicules lourds, en attendant une remise en état en profondeur.

Mais une fois le pont remis en état, les automobilistes de passage risquent de reprendre leurs vieilles habitudes. Interpellée par quelques habitants inquiets de la rue de Nil, la commune de Mont-Saint-Guibert a donc imaginé une solution, en concertation avec le Service public de Wallonie (SPW), et l'a ensuite présentée aux autorités communales de Walhain.

Il s'agirait d’installer des bornes amovibles qui permettraient de limiter, ou carrément d’empêcher, le passage à cet endroit aux heures de pointe. Les cyclistes et les piétons pourraient toujours traverser le pont, mais plus les voitures. Aux heures creuses, la voie serait libérée. Les riverains pourraient donc rejoindre la N4 ou le centre de Mont-Saint-Guibert plus facilement.

Mais où placer ces bornes? A quel(s) moment(s) faut-il fermer l’accès? Les habitants des deux côtés du pont auront bientôt leur mot à dire. Avant qu'une décision soit prise, Mont-Saint-Guibert et Walhain organiseront une consultation pour présenter la solution envisagée.