Le nouveau gîte de Louvain-la-Neuve est presque prêt, une infrastructure unique en Brabant wallon

Une nouvelle offre de logement verra bientôt le jour à Louvain-la-Neuve. Un peu plus d’un an après l’ouverture d’un hôtel sur la Grand Place, c’est un gîte qui sera inauguré le 4 septembre prochain. Baptisé Mozaïk, il dispose de 124 lits répartis dans 29 chambres bien équipées.

Construit sur une toute petite parcelle en plein cœur de la ville, à deux pas de l'Esplanade et de la place de l'Université, le gîte ne passe pas inaperçu avec ses briques très rouges et ses grandes baies vitrées. A l’intérieur, des matériaux bruts, béton et bois. L’ambiance est chaleureuse mais bruyante. Normal, à quelques jours de l’inauguration, les corps de métiers sont présents à tous les étages pour finir le travail dans les temps.

"II y a encore des finitions à faire au niveau de la plomberie et de l’électricité, détaille Olivier Laurent, le superviseur du chantier. Par exemple ils sont occupés à placer les luminaires à l’extérieur du bâtiment. Les menuisiers sont en train de faire les derniers ajouts au niveau du mobilier. Et puis on constate quelques maladies de jeunesse, l’une ou l’autre fuite à colmater. Mais rien de grave jusqu’à présent."