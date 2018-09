Le MR, emmené par Florence Reuter, sur du velours à Waterloo

Quand Serge Kubla a démissionné de son poste de bourgmestre de Waterloo en février 2015, c’est Florence Reuter, deuxième en voix de préférence sur la liste MR, qui a repris les rênes de la commune. Cette fois, c’est elle qui emmène la liste, rajeunie par l’arrivée de près d’une moitié de nouveaux candidats, mais également dotée de quelques "poids lourds" locaux. La popularité acquise par la bourgmestre depuis trois ans lui suffira-t-elle donc pour rempiler? "J’espère que ce sera Florence Reuter, mais je crois qu’elle n’aura pas facile", commente un membre de l’opposition. En tout cas, ce qui est quasiment acquis, c’est que Waterloo aura encore un bourgmestre MR.

Les principales listes d’opposition se sont même rendues à l’évidence: "Une majorité alternative n’est pas envisageable", reconnaît Fiorella Iezzi, tête de liste DéFI. Débarrassée de la bannière FDF, la liste arrive dans un contexte qui lui est favorable et espère cette fois passer la barre des 5%, obtenir son premier siège, et même plus. "Nous comptons former une opposition constructive, apporter des idées, permettre des avancées à la commune", poursuit la candidate.

Un geste d’ouverture?

Seul les Ecolos, espèrent de leur côté que la majorité va se teinter de vert. "Ce sont les couleurs de la commune", ironise la tête de liste Brigitte Vanden Borght. "Les nouveaux habitants de Waterloo ne sont pas forcément de tendance MR", ajoute-t-elle. Deuxième en termes de sièges, la liste en brigue six, soit deux fois plus qu’en 2012, et a fait de la transparence et de la démocratie participative un des grands axes de sa campagne.

Le manque de transparence, c’est ce que dénonce aussi la liste MVW (Mieux vivre à Waterloo, tendance CdH), qui est emmenée par Jean-Michel Cassiers et poussée par le conseiller communal Bernard Catala. Ce dernier rappelle cela dit que les priorités pour la commune restent la mobilité et l’aménagement du territoire. "Il faut recréer une qualité de vie à Waterloo", insiste-t-il. Seul conseiller communal socialiste sortant, Daniel Conrath tire quant à lui une liste PS de seulement huit candidats. " Nous n’étions déjà que onze en 2012, rappelle-t-il. Comme il était difficile de garantir la parité hommes-femmes, nous avons préféré présenter peu de candidats, mais qui ont un profil de techniciens ".

Les partis d’opposition estiment pour la plupart avoir un rôle plus utile à jouer là où ils sont actuellement. Mais le MR pourrait-il néanmoins envisager un geste d’ouverture a lendemain des élections? "Ce n’est pas exclu, répond Florence Reuter. Tout dépendra du résultat que nous ferons. Si nous gardons une majorité confortable, il n’y aucune raison d’ouvrir". Le parti dispose aujourd’hui d’une majorité de 23 sièges sur 29 au conseil communal. Notons que le futur conseil communal comptera 2 élus de plus, dont un échevin, la commune venant de franchir le cap des 30.000 habitants.