Le magazine Flair anime un des plus grands clubs de lecture de Belgique

Depuis deux ans, la rédaction web de Flair a créé un club de lecture virtuel sur Facebook. Un espace où les lectrices du magazine peuvent échanger leurs coups de cœur et leurs bons plans. La journaliste Kathleen Wuyard est venue en parler dans la matinale de BW Matin.

Avis aux amateurs de livres en quête d’idées de lectures, le Flair Book Club grouille de ressources et de critique de livres. "Parfois les lectrices sont plus actives que nous", expose la journaliste Kathleen Wuyard. "De notre côté, on essaye de faire deux à trois articles Flair Book Club par semaine sur le site web. Mais les lectrices, elles, postent tous les jours, même le dimanche, et à toute heure de la journée ! Elles ne s’arrêtent pas."

Aujourd’hui, le club compte plus de 2500 membres. "Ce qui en fait un des plus grands clubs de lecture de Belgique !", explique la journaliste de Flair. Pour le rejoindre, il suffit de chercher le groupe " Flair Book Club " sur Facebook et de faire une demande pour y être ajouté. La journaliste de Flair l’affirme, tout le monde y est accepté.