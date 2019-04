Le karting de Wavre restera 100% électrique: "C'est l'avenir du kart indoor", selon Ghislain de Mévius

Un an après son ouverture, le karting de Wavre a atteint sa vitesse de croisière. Son responsable, Ghislain de Mévius, est satisfait de la fréquentation. "L’affluence est bonne, on a eu de très bons mois de novembre et décembre, avec pas mal d’événements d’entreprises. On espère que ça va continuer".

Le Wavre Indoor Karting (WIK) a accueilli ses premiers clients le 24 avril 2018. Dans un premier temps, c’est au volant de karts électriques qu’ils se sont élancés sur la piste. Ghislain de Mévius espérait pouvoir faire tourner ses karts à moteur thermique quelques mois plus tard, après avoir obtenu le feu vert des autorités communales.

Ce feu vert est arrivé à l’automne, mais les karts à moteur thermique n’ont finalement jamais roulé. "Il était impossible de combiner les deux comme je le pensais au début, essentiellement pour des raisons logistiques, poursuit Ghislain de Mévius. Il a donc fallu choisir et le choix a finalement été assez vite fait. D’une part, nous pensons que l’électrique est l’avenir du kart indoor. D’autre part, on attire grâce à l’électrique pas mal de clients qui ne seraient peut-être pas venus si on avait eu des karts à moteur thermique, aussi bien des privés que des entreprises. Donc l’électrique a paru évident".

Pas d'endurance, mais pas de risque d'intoxication

Les performances des karts électriques sont, paraît-il, aussi bonnes, si pas meilleures. Mais l’électrique présente tout de même un inconvénient pour les amateurs. "La seule chose qu’on ne peut pas faire, ce sont des courses d’endurance. Mais avec l’évolution de la technologie, cela va peut-être changer d’ici quelques années".