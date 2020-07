Le jour où Buffalo Bill visita le Lion de Waterloo

Le 2 juin 1891, la célèbre figure de la conquête de l’ouest Buffalo Bill s’est rendue à la butte du Lion. L’homme se trouvait à Ixelles, en représentation avec son cirque. En dehors des spectacles, les membres de la troupe ont pris le temps de visiter plusieurs sites touristiques en Belgique, dont Waterloo. Le Soir Mag retrace ce pan de l’histoire locale.

Durant l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse écrite, dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19. Ce lundi, Yves Vander Cluysen était au micro de Jean-Marc Decerf.

C’est une nouvelle série d’été atypique que le magazine Soir Mag a commencé cette semaine. Dans chaque numéro, le journaliste Yves Vander Cluysen va raconter comment, à travers les siècles, de grandes personnalités sont venues faire du tourisme en Belgique. Le journaliste fait sa première escale en 1891 à Waterloo.

"Buffalo Bill était en tournée avec son cirque en Europe et faisait bien entendu une escale en Belgique. Bruxelles était une ville très prisée par les cirques et les grandes productions américaines", explique Yves Vander Cluysen. "Ils présentaient une authentique vision du far ouest dans un spectacle. À l’époque, il n’y avait pas encore les westerns à la télévision ou au cinéma. Buffalo Bill faisait venir littéralement le far ouest en Europe. C’était assez spectaculaire", continue-t-il.

"Je savais que Buffalo Bill était allé à Waterloo : j’avais retrouvé sa signature dans le livre d’or du lion de Waterloo", explique-t-il. Le journaliste a eu l’occasion de se rendre à Cody, la ville américaine fondée par Buffalo Bill. Dans le musée consacré au personnage, Yves Vander Cluysen a retrouvé un article de presse retraçant la visite de la butte du Lion, ainsi qu’une photo.

