Le groupe Everland rachète le Château de Limelette et veut y relancer une activité hôtelière

Déclaré en faillite en 2018 et laissé à l’abandon depuis, le Château de Limelette va-t-il renaître de ses cendres? Le groupe Everland, société familiale spécialisée dans la gestion hôtelière, est récemment devenu propriétaire du site et souhaite lui redonner vie. Son projet est loin d’être finalisé, nous dit-on, mais il est bien question de rouvrir l’hôtel (peut-être même de l’agrandir un peu) et de relancer les activités de bien-être (spa et thalasso).

Chez Everland, on indique que la marque "Château de Limelette" est connue internationalement et qu’il serait dommage qu’elle disparaisse. Pour le groupe hôtelier, le domaine présente un gros potentiel.

Un lieu pas adapté à une activité hôtelière?

Cela dit, la réouverture d’un hôtel dans les bois de Limelette est loin d’être une évidence pour tout le monde. Ainsi, Cédric du Monceau, l’échevin en charge de l’aménagement du territoire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, exprime de sérieuses réserves, à titre personnel. Il estime que le site n’est pas idéal et qu’il faut envisager à cet endroit d’autres fonctions plus compatibles avec le caractère résidentiel du quartier: appartements, séniorie ou habitat groupé. L’échevin trouve même que le château pourrait devenir le siège social d’une grande entreprise.

"C’est un très beau lieu, c’est un beau patrimoine qu’il faut mettre en valeur et la ville va devoir s’interroger, explique-t-il. Le plus important, c’est de regarder le côté stratégique. Et je ne suis pas convaincu que, stratégiquement, nous ayons besoin d’un hôtel de cette nature en dehors de nos centres-villes."