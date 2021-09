Le défi de la rentrée à l’UCLouvain : faire décoller une fusée à eau pour espérer rencontrer les astronautes Dirk Frimout et Frank De Winne

"C’est ludique mais c’est un vrai travail d’ingénieur qu’on leur a demandé, explique Benoît Raucent, professeur à l’Ecole polytechnique. Calculer les paramètres, modéliser, ce n’est pas simple. On a eu ce qu’on appelle un cours de restructuration dans lequel ils pouvaient poser leurs questions, et je peux vous dire qu’ils en avaient des intéressantes."

Exercice pratique dès le début de l’année académique pour les élèves de premier BAC de l’Ecole polytechnique à l’UCLouvain. La semaine dernière, en petits groupes, ils ont reçu pour mission de concevoir une fusée à eau avec une bouteille en plastique, de la faire décoller et d’atteindre une cible en calculant le bon angle de tir et la pression.

Au-delà de l’exercice, c’est surtout le travail en équipe qui est mis en avant. La plupart de ces étudiants ne se connaissaient pas, la conception de la fusée leur a permis de se rapprocher et de faire connaissance.

"Certains préfèrent bricoler, certains préfèrent calculer, certains sont plus forts pour présenter, poursuit Benoît Raucent. L’idée est de composer des petits groupes avec des talents différents, où chacun peut prendre un rôle spécifique. C’est important pour lancer l’année. C’est vraiment une activité qui marque, dont ils vont se souvenir, c’est ça qui fait l’ancrage. On sait que les premiers groupes qu’on constitue avec les étudiants, ce sont des groupes qui vont durer pendant toutes les études. On n’est plus un numéro, on fait partie d’un groupe."

Les vainqueurs du concours auront le privilège de rencontrer deux astronautes de renom qui viendront à Louvain-la-Neuve en mars 2022, Dirk Frimout et Frank De Winne.