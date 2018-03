Le contournement de Wavre s'invite dans les conseils communaux

Ce mardi soir, à Wavre et à Grez-Doiceau, les deux communes ont un point très technique à leur ordre du jour. A savoir une série de modifications, déplacements et déclassements de voiries.

Qu’est-ce cela signifie ?

C’est l’approbation du tracé du contournement qui est sur la table. Il faut s’imaginer qu’accepter ces modifications revient pour les conseillers communaux à prendre une carte, leur gomme et leur stylo… et effacer d’un côté ce qui gêne, de l’autre surligner un tracé qui était jusqu’à présent en pointiller sur la carte, grossir un trait, de la même façon qu’on élargi les routes.

Sera-t-on fixé ce soir ?

Saura-t-on si, oui ou non, le contournement Nord de Wavre verra le jour ? A priori, non puisque l’avis des communes n’est pas contraignant. C’est la Région, et donc le ministre, qui décide de l’octroi ou non du permis.

Mais c’est un point important, au moins pour sa charge symbolique. Wavre et Grez-Doiceau vont-elles bétonner un peu plus l’option du contournement ? Il y a un mois, elles ont reçu 4.190 courriers de riverains qui criaient haut et fort "non" à ce nouveau goudronnage !

A ce titre, on se souviendra que dans un autre dossier, celui du stade national en l’occurrence, la commune de Grimbergen a fait capoter le projet en refusant de déclasser un chemin.

Alors, a-t-on déjà une idée de ce qui sera décidé ce mardi soir pour le dossier du contournement ?

A quoi doit-on s’attendre ?

Du côté de Wavre, il y a peu de doutes puisque depuis le début, la commune porte le projet du contournement. Du côté de Grez-Doiceau, par contre, c’est plus nuancé. Il y a deux ans, la commune s’était prononcée contre le tracé. Mais hier (lundi) dans la presse, la bourgmestre s’est clairement exprimée en faveur du contournement.

Cela dit, il n’y a pas que la bourgmestre qui vote. C’est tout le conseil qui doit se prononcer, soit (pour Grez-Doiceau) 23 personnes.