Le contournement de Perwez menacé? Majorité et opposition s'écharpent au conseil communal

En fait, les travaux du contournement ont déjà commencé (il y a presque trois ans!), ils ont coûté 1,6 million d’euros jusqu’à présent. Un rond-point a par exemple été construit à l’entrée du zoning de Perwez, ainsi qu’un pont au milieu des champs. Mais la route pour relier ces différents éléments depuis la sortie de l’E411 se fait attendre. Certains agriculteurs qui devaient être expropriés ont fait de la résistance et le Service public de Wallonie (SPW) s’est vu contraint de rédiger un nouvel arrêté d’expropriation, qu’on attend toujours. Le chantier est donc aujourd’hui en attente.

Le contournement de Perwez verra-t-il le jour? Un bras-de-fer entre l’opposition et la nouvelle majorité a semé le trouble la semaine dernière au conseil communal. L’opposition aurait voulu que le conseil réaffirme le caractère urgent de ce projet pour supprimer une partie des embouteillages dans la commune, mais la majorité a refusé. Ce qui fait dire à certains que le projet de contournement risque d’être mis au frigo. Alors qu’en est-il réellement?

Visible depuis l'autoroute, un pont construit au milieu des champs. C'est un élément du contournement de Perwez. - © Google

Etudier des alternatives

La nouvelle majorité veut profiter de l’occasion pour rediscuter de possibles alternatives, qui seraient moins coûteuses et qui préserveraient les terres agricoles. Elle estime que la construction de cette route n’est pas justifiée à court terme et qu’il faut d’abord envisager d’autres solutions pour fluidifier le trafic aux endroits congestionnés.

C’est donc ce qui a donné lieu à une passe d’arme la semaine dernière au conseil communal. En refusant de voter l’urgence, la nouvelle majorité a fait bondir l’opposition qui a porté ce projet pendant des années (mais qui n’a pas réussi à le faire aboutir avant les dernières élections).

Cela dit, le refus de voter l’urgence sera sans doute sans conséquence. Car dans ce dossier, la commune de Perwez n’a plus vraiment la main. C’est l’intercommunale du Brabant wallon (InBW) et le Service public de Wallonie qui sont à la manœuvre. Et si les derniers obstacles juridico-administratifs devaient être levés prochainement, la construction du contournement pourrait être relancée.