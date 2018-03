Parking de dissuasion: le Conforto 3 reliera le parking de Walibi à Hermann-Debroux dès le 5 mars

Le TEC Brabant wallon a annoncé jeudi, en présence des ministres wallons Carlo Di Antonio (cdH) et Valérie De Bue (MR), le lancement d'une nouvelle ligne Conforto à partir du lundi 5 mars. Le Conforto 3, qui ne circulera qu'en période scolaire, partira le matin depuis le parking de Walibi, à Wavre, pour relier en moins de 30 minutes - en empruntant la bande d'arrêt d'urgence de la E411 - la station de métro Hermann-Debroux.

Le Conforto 3 empruntera la bande d'arrêt d'urgence de la E411 et reliera ainsi le parking de Walibi à la station de métro Hermann-Debroux. - © RTBF

Onze trajets vers Bruxelles sont prévus entre 6h00 et 9h30, et 11 trajets retour vers Walibi entre 15h30 et 19h00.

Il s'agit d'un investissement de 407.000 euros pour le TEC BW.

Ce trajet avait été mis en place en quelques jours, en octobre dernier, lors de la fermeture temporaire du viaduc Hermann-Debroux, dans le cadre d'une recherche de solutions alternatives pour les navetteurs. Il n'avait pas engendré un grand engouement mais la solution permettait aux automobilistes de bénéficier d'un parking gratuit, et de gagner 30 minutes par rapport à un trajet dans les embouteillages sur la E411 à l'entrée de Bruxelles. Les responsables ont dès lors imaginé qu'ils pourraient pérenniser cette solution alternative à l'autosolisme, en passant une convention avec Walibi pour maintenir la gratuité du parking au bénéfice des utilisateurs du Conforto 3 et en instaurant une cadence d'un bus toutes les 20 minutes aux heures de pointe du matin et du soir.

La convention avec Walibi prévoit une prise en charge du personnel d'accueil, soit 42.000 euros par an. Pour les clients, le tarif normal des Conforto sera appliqué, soit 5,5 euros par trajet ou 10 euros pour l'aller-retour, et le parking durant la journée est gratuit.