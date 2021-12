Le Château de Limelette transformé en hôtel haut de gamme, la ville d’Ottignies-LLN donne son feu vert au projet du groupe Everland

Concrètement, Everland veut faire du Château de Limelette un hôtel haut de gamme de 118 chambres, avec un restaurant, deux espaces polyvalents, trois salles de séminaire et un espace bien-être comprenant une piscine et deux jacuzzis.

Le groupe hôtelier a donc légèrement modifié son projet, diminuant au passage le nombre de chambres. Une nouvelle enquête publique s’est déroulée en septembre. Et beaucoup de riverains y ont participé (219 réclamations ont été déposées à la commune), toujours pas rassurés à l’idée de voir un hôtel de cette envergure s’installer dans leur quartier. Pour eux, développer un tel projet en plein cœur d’une zone résidentielle, au bout de rues étroites et en bordure d’une zone naturelle n’a aucun sens.

Mais cette fois, la ville a donc donné son feu vert, en prenant néanmoins quelques précautions pour limiter les nuisances. Ainsi, l'utilisation des salles de séminaire et toute activité pouvant générer du bruit et/ou des allées et venues seront interdites entre 22 heures et 8 heures, y compris le week-end. Par ailleurs, les événements regroupant plus de 150 personnes et la diffusion de musique amplifiée ne seront pas autorisés non-plus, ce genre d'activité étant peu compatible avec le concept "calme et bien-être" du projet.

Le promoteur s'était de toute façon engagé à ne pas organiser de tels événements et à limiter le bruit. Il promet aussi de privilégier l'organisation de séminaires de type résidentiel et de mettre des moyens de mobilité douce (navette et vélos électriques notamment) à disposition de sa clientèle.