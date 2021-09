Le centre sportif de Wavre dans les starting-blocks

Un dernier coup de colle, quelques tracés à reproduire sur le sol, d’ici quelques jours, il n’y aura plus aucune trace des inondations de l’été dans le hall omnisports du centre sportif. Et pourtant, on revient de loin, l’eau est montée à plus d’un mètre ici. Entre mi-juillet et mi-septembre, toutes les équipes ont donc fait le forcing. Il faut dire qu’il y a les championnats de mini foot et de basket qui se profilent en septembre – ils ont été légèrement retardés d’ailleurs - ainsi que la reprise des clubs et celles des écoles bien sûr. Il fallait donc assurer, et vite ! Mission accomplie, les enfants ont retrouvé le chemin du hall sportif, essentiellement en extérieur pour quelques jours encore.