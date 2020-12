Le centre de testing de Lasne quasiment à l’arrêt : les résultats arrivent péniblement

“Depuis plus au moins une dizaine de jours, on a quasi plus aucun résultat. Ce qui fait que les patients n’ont plus confiance alors qu’ici tout est encodé comme il faut. Je pense également que les laboratoires font leur possible. C’est vraiment dans le système complexe des étapes de la transmission qu’il y a des soucis” explique Gaël Thiry, le coordinateur du centre de testing de Lasne. Il n’est pas rare que des tubes ou des demandes de médecins généralistes manquent à l’appel. Des problèmes sont également à constater dans la remise des résultats aux patients. Même avec l’application, ils ne les reçoivent pas.

Un centre de testing est quasiment à l’arrêt à Lasne. Et il n’est pas le seul dans le cas. Depuis un changement dans le traitement et le suivi des tests, les résultats tardent à arriver ou sont purement et simplement perdus. Une situation compliquée à gérer pour les équipes du centre de testing.

Ces problèmes de transmission des résultats font que “les patients et leurs entourages ont du mal à respecter les règles d’isolement” explique Gaël Thiry. Il constate également que les gens perdent patience et ne viennent plus dans les centres, “ils ne croient plus en notre bonne foi”. Une désertion non sans conséquences puisque le système de quarantaine et de tracing s’en retrouve fragilisé. De con côté, le SPF santé réplique que le centre de testing de Lasne est un cas isolé et que le système fonctionne normalement.