Le Bia Bouquet inauguré à Walhain, un nouveau quartier intergénérationnel au cœur du village

C’est un gros projet immobilier qui vient d’aboutir à Walhain, le fruit d'une collaboration entre la commune, le CPAS et la société de logements Notre Maison. Après deux ans de travaux, le nouveau quartier Bia Bouquet a été inauguré ce samedi. Il comprend 33 maisons et appartements construits autour d’une place enherbée censée devenir le nouveau cœur du village, à deux pas de la maison communale, des commerces et du complexe sportif. "Pour une commune de taille modeste comme Walhain, réaliser comme ça un cœur de village, c’est magnifique, se réjouit Vincent Demanet, le patron de la société de logements Notre Maison. On n’a pas des projets comme ça tous les jours pour une société de logements comme la nôtre. Ce projet a été bien mûri, bien pensé. C’est pour cela qu’on arrive à un tel résultat. Et j’espère que cela donnera l’idée à d’autres communes de réaliser la même chose."

Quelques narcisses plantées ce samedi viendront bientôt colorer l'espace vert au centre du quartier. - © Hugues Van Peel - RTBF Un quartier mixte Dans les discours prononcés ce samedi, le terme "mixité" a souvent été cité. "Il y a à la fois du logement social géré par Notre Maison, du logement géré par le CPAS pour les Walhinoises et les Walhinois, et puis du logement qui sera vendu via une procédure classique", explique Xavier Dubois, le nouveau bourgmestre. Mixité de l’offre, mixité d’habitants. Les personnes âgées auront toute leur place au Bia Bouquet, tout comme les jeunes qui ont parfois du mal à trouver un logement décent à un prix raisonnable dans la commune. Concrètement, sur les 33 logements, 23 resteront publics, les autres seront vendus prochainement. Avec la concrétisation de ce projet initié par la précédente majorité, Walhain dispose désormais d'environ 70 logements publics sur son territoire. Il n'y en avait aucun il y treize ans.

Les représentants de la commune, du CPAS et de la société de logements Notre Maison, les trois partenaires du projet. - © Hugues Van Peel - RTBF Créer du lien Intergénérationnel, le nouveau quartier se veut aussi exemplaire en matière environnementale. Une attention particulière a été portée à l’évacuation des eaux pluviales (pour éviter de surcharger les égouts et la rivière située en contrebas) et à l’isolation thermique des bâtiments. Chaque logement est aussi doté d’une ventilation mécanique contrôlée et de chaudières individuelles au gaz à condensation. Les six maisons qui seront vendues sont quant à elles équipées d’un système de chauffage par pompe à chaleur. Le nouvel ensemble comprend aussi un immeuble mixte avec un espace commercial et plusieurs cabinets médicaux ou paramédicaux proposés à la location, ainsi qu’une salle de quartier où diverses activités seront organisées. A terme, un espace de jeux et de nouveaux bancs seront sans doute installés sur l’espace vert au centre du quartier. "C’est important de créer du lien pour que les nouveaux habitants puissent s’intégrer facilement dans la vie de notre village", conclut le bourgmestre.