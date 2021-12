Lasne : Brigitte Defalque démissionne de son poste de présidente de CPAS

Voilà près de 9 ans que Brigitte Defalque (MR) était présidente du CPAS de Lasne. Elle a annoncé ce mardi qu’elle remettrait sa démission au 31 décembre : "je démissionne puisque l’ambiance n’est plus sereine et ne me permet plus d’assurer mes fonctions de manière optimale", a déclaré la Lasnoise. Elle pointe une relation dégradée avec certains des conseillers du CPAS de son propre parti : "depuis plusieurs mois, il y avait des choses qui n’allaient pas avec certains de mes conseillers. J’ai parfois été accusée à tort sur des dossiers ou sur une manière de faire. Tout était prétexte à me critiquer."

Le départ de Brigitte Defalque de toutes fonctions exécutives au sein de la commune marque un tournant à Lasne. La femme politique a d’abord été quatre ans échevine, puis douze ans bourgmestre avant de rejoindre les fonctions de présidente du CPAS en 2013. Brigitte Defalque restera tout de même conseillère communale pour l’instant : "Il y a certains dossiers que je veux terminer. Le fait de rester conseillère me permet de le faire", explique-t-elle.

Cette démission est-elle représentative d’une certaine ambiance au sein de la commune de Lasne ? "Je pense que c’est l’arbre qui cache la forêt", conclu Brigitte Defalque.