La tradition des chrysanthèmes aux Serres Henricot à Corbais: la récolte a commencé

Chez cet horticulteur, il y a quelque 3500 plants à arracher au champ. Arracher, car même si les chrysanthèmes grandissent dans des pots posés à même le sol, leurs racines finissent par sortir et à solidement s’accrocher à la terre. L’opération n’est pas compliquée, c’est la répétition du geste à longueur de journée qui use le dos et les bras, sans compter le poids à soulever, environ quatre kilos par plant.

"Les variétés plus claires, comme les blanches et les jaunes, sont sensibles malgré tout, explique Philippe Haubruge, qui travaille aux Serres Henricot depuis presque trente ans. Un petit coup de gel le matin et les pétales deviendraient assez vite bruns. Et ça, pour vendre, c’est fini."

Chez ce producteur, on trouve une trentaine de variétés de chrysanthèmes et une quinzaine de coloris. Une fois récoltés, les plants sont disposés dans les serres où ils vont poursuivre leur floraison et former un très joli patchwork automnal.

"On essaie de choisir des plantes avec des couleurs qu’on apprécie et que notre clientèle apprécie, explique Damien Henricot, horticulteur. Mais on regarde aussi la résistance aux maladies, pour devoir moins traiter. On fait aussi attention à la précocité, parce qu’il y a des plantes qui fleurissent beaucoup plus tôt, d’autres beaucoup plus tard. C’est comme cela qu’on compose la gamme."

Il n’y a maintenant plus qu’à choisir. Ici, beaucoup de clients réservent leurs chrysanthèmes, parfois très longtemps à l’avance. Et certains n’attendront pas la Toussaint pour venir chercher leur commande.