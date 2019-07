La sablière de Mont-Saint-Guibert sollicite un permis pour 47 hectares supplémentaires, début de l'enquête publique

Une nouvelle étape a été franchie en vue de l’extension de la sablière de Mont-Saint-Guibert. Une enquête publique commence ce mardi (elle s’achèvera à la fin des grandes vacances). La société Renewi, qui exploite le site, sollicite un permis pour extraire du sable dans une nouvelle zone contiguë à la sablière, ce qui lui garantirait 28 années d’activité supplémentaires.

Cette zone s’étend sur 47 hectares, le long de la N4 vers Corbais. Cela fait 17 ans que la sablière souhaite s’étendre dans cette direction. "La première demande a été faite en 2002, rappelle avec le sourire Vincent Peetroons, responsable du site. A l’époque, c’était le cabinet de Michel Foret. Maintenant, c’est mon cinquième cabinet ministériel, on a vu pas mal d’années s’écouler et on espère voir le bout du tunnel assez rapidement".