La RTBF veut installer un champ de panneaux photovoltaïques au pied de son pylône à Wavre

Un champ de panneaux photovoltaïques sera peut-être bientôt construit à Wavre. C’est la RTBF qui pilote ce projet. Une demande de permis a été introduite récemment, indique le journal L'Echo. L’enquête publique se déroule jusqu’au 17 janvier.

Le site sur lequel ces panneaux seraient installés est situé au nord de la ville, où la RTBF possède plusieurs dizaines d’hectares. A cet endroit, il ne reste qu’un pylône actif. Les deux autres, qui n’étaient plus utilisés, ont été dynamités l’an dernier.

"On essaie un peu de se diversifier et d’exploiter tous les espaces verts qu’on a en-dessous de nos pylônes, explique Frédéric Pairoux, éco-conseiller à la RTBF. Soit on va vers la biodiversité, soit on va vers la production d’énergie renouvelable. Et ce champ-là se prêtait particulièrement bien à la pose de panneaux photovoltaïques. En plus, il est situé juste à côté du pylône, donc on pouvait limiter tout ce qui est raccordements et cetera. On a une nouvelle cabine de moyenne tension qui a été installée il y a quelques années et qui avait déjà été préparée pour accueillir des onduleurs. Donc c’est vraiment un site qui se prête bien à ça."