La RTBF va démanteler son parc d'antennes à Wavre

Quasi toutes les antennes de la RTBF à Wavre vont être démantelées. C’est un des 37 sites d’émissions de notre maison. Les premiers mâts ont été construits au début des années cinquante sur cette plaine de 100 hectares à côté de l’autoroute E411. Mais ces technologies ne font plus partie des techniques de diffusion actuelles. Emmanuel Robben, directeur des facilités, explique que "ces superstructures métalliques servaient de support à nos émetteurs pour la diffusion des ondes courtes et des ondes moyennes. Ils sont devenus obsolètes, dépassés et ne sont plus en service. Nous les démantelons aussi pour éviter des coûts d’entretien inutiles à la RTBF."