La RTBF s'installe en Brabant wallon: nouvelle rédaction et nouveau décrochage de VivaCité à Ottignies

Ce mercredi 16 mai, les auditeurs de VivaCité qui habitent en Brabant wallon se réveilleront avec une nouvelle émission dans les oreilles, Brabant wallon Matin, et des journaux consacrés spécifiquement à leur province. Ce projet, qui vise à renforcer la proximité avec le public brabançon, la RTBF l’avait dans ses cartons depuis longtemps. Il a pu voir le jour grâce au soutien de TVCom et de la Province du Brabant wallon.

"Cette collaboration approfondie est historique à plus d’un titre, explique Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF. D’abord, il n’y avait plus depuis très longtemps d’implantation de la RTBF dans le Brabant wallon et l’information régionale était traitée par la rédaction namuroise de la RTBF. Ensuite, jamais dans l’histoire de la relation entre la RTBF et les télévisions locales, il n’y aura eu autant de synergies mises en œuvre autour d’un projet éditorial régional, permettant l’optimisation des ressources publiques et le renforcement du service au public dans une approche 360°."

Une émission, trois journaux

Concrètement, un animateur et trois journalistes de la RTBF se sont installés dans les locaux de TVCom à Ottignies où un studio flambant neuf a été aménagé. L’émission matinale, animée par Olivier Gilain, aura lieu de 6h à 8h, comme dans les six autres décrochages de VivaCité (à Bruxelles, Mons, Charleroi, Liège, Namur et Libramont). Elle sera centrée sur les activités de la région, grâce aux infos régionales, locales et sportives, à la météo et aux points routes RTBF Mobilinfo.

A 6h30, 7h30 et 8h30, la rédaction brabançonne proposera trois journaux présentés par Sébastien Remacle. Les reportages et interviews seront réalisés par Stéphanie Vandreck et Hugues Van Peel. Le journal des sports de 6h45 sera mis en musique par Christophe Durant.