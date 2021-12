La Région wallonne alloue quelque 2,5 millions d’euros aux communes brabançonnes pour lutter contre les inondations

Pour le Brabant wallon, le coup de pouce s’élève à 2,561 millions d’euros. Avec un peu plus de 233.000 euros, c’est Tubize qui est la mieux dotée. En bas de classement, La Hulpe ne recevra qu’environ 30.000 euros. Plusieurs critères ont été retenus pour calculer la répartition, notamment la taille des communes et ce qu’elles ont déjà mis en place pour lutter contre les inondations.

Le gouvernement wallon a dégagé une enveloppe de 21 millions d’euros pour soutenir les communes dans la lutte contre les inondations. Toutes recevront leur enveloppe, y compris celles qui n’ont pas été frappées l’été dernier. Et en plus de cet argent, elles se verront aussi proposer un accompagnement, pour les aider à choisir et à concrétiser les projets les mieux adaptés à leur situation.

Fortement touchée en juillet, Court-Saint-Etienne recevra quelque 95.000 euros. Cela ne résoudra pas tous les problèmes, mais le bourgmestre se dit malgré tout satisfait. Des travaux ont déjà été réalisés sur la Dyle et sur la Thyle. Il faut maintenant s’occuper de l’Orne qui a débordé de façon totalement inattendue.

"Nous devons essayer de savoir pourquoi l’Orne a débordé et quelles mesures on peut prendre, en concertation avec les communes en amont, Mont-Saint-Guibert, Chastre et Walhain, explique Michaël Goblet d’Alviella. Car une fois que l’eau est descendue, c’est trop tard. Ce sont des travaux qui doivent être entrepris à Chastre et Walhain, où l’orne démarre. Ce qui est important, c’est qu’il y ait une discussion entre les communes bordées par cette rivière. Et en mettant nos moyens ensemble, on arrivera certainement à faire quelque chose de mieux."

Ces discussions entre communes voisines ont commencé il y a déjà plusieurs mois. La province du Brabant wallon est également autour de la table. Elle a promis de financer la réalisation d’une étude sur le dernier débordement de l’Orne et sur les solutions à envisager pour éviter une nouvelle catastrophe.