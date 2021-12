La Régie communale de Wavre raye le projet de piscine de son plan d’investissement : une promesse électorale qui tombe à l’eau ?

Et de s’interroger, par exemple, sur la Sucrerie. Inauguré juste avant la crise sanitaire, le hall culturel polyvalent pèse lourd (trop?) sur les finances communales. N’aurait-on pu imaginer une infrastructure plus modeste?

La ville de Wavre va-t-elle renoncer à construire une piscine sur son territoire? Promesse de campagne de la majorité libérale en 2012 et 2018, le projet a fait l’objet d’études diverses ces dernières années . Mais la Régie communale des Sports, qui est à la manœuvre, semble avoir renoncé. Dans son plan d’entreprise 2022-2026 qui sera soumis la semaine prochaine au conseil communal, les quatorze millions d’euros prévus jusqu’ici pour la piscine (dix millions en fonds propres et quatre millions de subsides de la Province du Brabant wallon) ont disparu du tableau des investissements.

Récemment, lors d’une réunion du conseil d’administration de la Régie communale, la bourgmestre, Françoise Pigeolet, aurait indiqué que ce n’était plus le moment de construire une piscine, compte tenu du coût des inondations qui ont frappé la commune l’été dernier et des incertitudes liées à la crise sanitaire. Une explication qui ne satisfait ni le cdH ni Ecolo.

"Je crois que la majorité a compris qu’il était important d’avoir l’idée d’une piscine dans un programme électoral, ironise Christophe Lejeune. Je crois même qu’elle a compris que ce serait peut-être intéressant, et même important d’en faire une. Mais elle ne veut pas se donner les moyens de le faire. Elle tergiverse trop, elle n’a pas de vision à long terme. On a l’impression qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion en fait."

Et pourtant, la ville a beaucoup planché sur ce projet. En 2018, quelques mois avant les élections communales, des esquisses avaient même été présentées, on annonçait alors que la piscine serait construite à côté de la Sucrerie. Plus tard, tout cela a été mis de côté. La ville a acquis un autre terrain (pour 850.000 euros) et la Régie a exploré d’autres pistes, visitant même une série d’infrastructures de Flandre et de Wallonie, en quête d’inspiration. Alors, tout cela a-t-il été fait pour rien?

"J’espère que non, ajoute Christophe Lejeune. Et si c’est pour rien, c’est une catastrophe."