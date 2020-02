La prime pour les vélos est renouvelée dans le Brabant wallon

Suite à son succès, la prime provinciale pour la mobilité douce est renouvelée dans le Brabant wallon. En place depuis 2014, elle devait s’arrêter cette année. Elle sera donc toujours bien octroyée. Mais avec de petites modifications pour favoriser les trajets à vélo entre le domicile et le lieu de travail ou l’école.

Concrètement, les Brabançons sont remboursés de 20% du montant de leur achat plafonné à 100€ pour un vélo classique, une trottinette électrique ou une gyroroue, à 200 € pour un vélo pliant et à 400 € pour un vélo cargo. La condition : l’utiliser pour les trajets vers le boulot. Les vélos à assistance électriques ou le kit pour adapter son vélo sont aussi remboursés pour ce type de trajets et aussi pour les plus de 65 ans.

"L’objectif est d’ouvrir le champ d’octroi aux nouveaux propriétaires de vélos pliants, de trottinettes, de gyroroues, les vélos cargos… Bref, tous les moyens de mobilités douces vont être soutenus, explique Pierre Francis, le directeur du Service de l’Environnement et du Développement territorial à la province du Brabant wallon. L’intermodalité aussi : prendre le vélo pour prendre le bus ou le train."

L’enveloppe est de 300 000 euros mais peut augmenter si demande il y a. "Des budgets importants, constate Marc Bastin, député provincial. On a voulu faire un effort depuis 2014 sur le cyclable 4 à 5% des déplacements dans le Brabant wallon se font à vélo pour le moment. Nous aimerions augmenter cette part modale via la prime, l’amélioration des cheminements cyclables mais aussi les boxes vélos."

Plutôt pour le boulot que pour les loisirs

En 2014, la prime était plutôt incitative et concernait tous les cyclistes, ceux qui se déplaçaient à vélo pour leurs loisirs comme pour se rendre au travail. A partir de cette année, la province se focalise sur les trajets maison-boulot. "Le succès de la prime fait que l’on peut se focaliser davantage sur les déplacements de la maison à l’école ou au travail", explique Marc Bastin.

" Cette prime s’ajoute à la discussion que nous avons avec la Région wallonne et la Région Flamande pour mettre en route les autoroutes cyclables le long de l’E411 ou depuis La Hulpe à Bruxelles. Cela pourra donc aider les trajets vers le travail", ajoute le député.

Mais ce n’est pas pour autant que la province délaisse complètement les retraités qui pourront toujours bénéficier de cette prime. "Pour les personnes de 65 ans et plus, on va garder la prime vélos électriques classiques, explique Pierre Francis, le directeur du Service de l’Environnement et du Développement territorial à la province du Brabant wallon. Là, on joue plutôt la carte de la santé publique."