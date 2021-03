La première navette autonome circulera la semaine prochaine à Louvain-la-Neuve

La navette autonome sans conducteur circulera à partir de lundi prochain sur son premier tronçon, appelé la boucle Lemaître. Elle desservira 5 arrêts dans cette première phase de déploiement. Le petit véhicule jaune, baptisé Autonom-e, fera à terme la liaison entre la gare SNCB de Louvain-la-Neuve et le parc scientifique Einstein. C'est une expérimentation pendant quelques mois.

Une expérimentation de potentielles futures solutions de mobilité

Le projet-pilote NAVAJO a vu le jour en mai 2019 quand la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve avait profité de l’appel à projets innovants "Territoire Intelligent" lancé par Digital Wallonia. Il finance des nouvelles solutions de mobilité durable, avec dans ce cas-ci, une navette autonome qui circulera dans un environnement complexe. Le projet-pilot permettra d’évaluer l’intérêt de la population pour ces nouveaux services de mobilité et en parallèle d’apprendre à maîtriser de nouvelles technologies. Pour le Ministre de la Mobilité, Philippe HENRY, "il s’agit d’une solution innovante, qui se veut complémentaire au réseau de transport public existant et à venir". Il associe les acteurs publics, privés et académiques dans ce projet d’innovation wallonne.

"C’est une formidable opportunité pour le TEC qui se doit de rester attentif aux innovations technologiques pour les anticiper et les intégrer au mieux. C’est en apprenant à les connaître que nous pourrons relever les défis qui nous attendent en matière de mobilité", ajoute Vincent PEREMANS, Administrateur général du TEC.