La plus ancienne carte connue de Nivelles retrouvée dans une bibliothèque allemande

"C’était visionnaire car ce plan date sans doute de 1570-1575. Cinq ans plus tard, la ville a été assiégée. Et les assaillants vont mettre leur batterie de canons sur cette colline et bombarder l’enceinte à partir de là, explique Sergio Boffa, est le conservateur du musée communal. Et Nivelles va tomber en trois jours."

La plus ancienne carte connue à ce jour de Nivelles donne une idée précise du nombre de portes et de tours le long du mur d'enceinte.

"Maintenant, on peut localiser ces onze tours avec précision, poursuit Sergio Boffa. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une seule tour, la Tour Simone, dite Tour du Diable, qu’on peut encore visiter."