La pluie et les orages continuent de sévir en Belgique ce dimanche, le Brabant wallon de nouveau touché

Après les fortes pluies et les orages de ce samedi, le mauvais temps s’est à nouveau invité ce dimanche en Belgique. Et comme ce samedi c’est le Brabant wallon qui semble avoir été le plus touché, la N25 a notamment été inondée en plusieurs endroits. Les averses sont arrivées plus vite que prévu ce dimanche, il faut donc s’attendre à d’autres précipitations importantes en cours d’après-midi. Une situation qui risque de compliquer un peu plus encore les choses puisque les sols déjà gorgés d’eau risquent d’avoir du mal à absorber ces nouvelles vagues de précipitations.