La nouvelle gare d'Ottignies, multimodale et multifonctionnelle: la SNCB dévoile son ambitieux projet

Voilà qui réjouira certainement les navetteurs et navetteuses qui prennent régulièrement le train à Ottignies. Le conseil d’administration de la SNCB a récemment approuvé le projet de rénovation de l’ensemble du site de la gare. L’objectif est d’en faire "un pôle multimodal, à la fois confortable, fonctionnel et durable, accessible à tous les voyageurs", peut-on lire dans un communiqué diffusé ce mardi.

La description de la future gare laisse entrevoir un projet très ambitieux, qui va faire faire un bond qualitatif énorme aux infrastructures ferroviaires vieillissantes d’Ottignies.

Ainsi, la nouvelle gare comprendra des parkings pour 600 vélos et plus de 1.000 voitures. Un nouveau bâtiment durable et économe en énergie sera construit pour les voyageurs. On accèdera aux quais via une passerelle principale (connectée à l’espace d’accueil central ainsi qu’au parking des Villas et à la "zone Limelette") ou via une passerelle secondaire au nord du site (pour les correspondances). Depuis ces passerelles, pour descendre sur les quais, on utilisera des escaliers ou des ascenseurs, et même des escalators pour la passerelle principale. Ainsi, les personnes à mobilité réduite pourront prendre le train de façon aisée, en toute autonomie, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.

Une toiture ondulée comme identité visuelle

Visuellement, la gare d’Ottignies aura aussi son identité. Pas de projet pharaonique du type Calatrava, mais pas non plus de bâtiment austère et froid. Les accès, les espaces d’accueil, les quais et les deux passerelles seront recouverts d’une toiture ondulée d’environ 10.000 m², légère et ouverte, qui laissera passer la lumière.

Quant au parvis de la gare, il sera aussi rénové en profondeur et sera toujours dédié en grande partie aux bus du TEC. Mais on y trouvera sans doute aussi quelques commerces, de l'Horeca, des bureaux et des services. Bref, de quoi faire de la gare d'Ottignies un lieu de vie multifonctionnel.