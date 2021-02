La neige et le verglas perturbent sérieusement le ramassage des déchets en Brabant wallon

Depuis le début de la semaine, la centrale téléphonique de l’intercommunale inBW est submergée. De nombreux habitants du Brabant wallon s’étonnent de constater que leurs déchets n’ont pas été ramassés comme d’habitude. La neige et le verglas sont responsables de cette situation.

"Un certain nombre de rues ne sont pas suffisamment dégagées, explique Etienne Offergeld, le directeur du département déchets à l’intercommunale. Il arrive aussi que les tournées aux endroits qui sont dégagés prennent beaucoup plus de temps, en raison des embouteillages par exemple. Donc malheureusement, il y a des quartiers qu’on ne saura pas collecter."

La situation varie évidemment d’une commune à l’autre. Il y a clairement moins de perturbations en milieu urbain et dans les endroits peu vallonnés. Le problème, c’est l’accumulation des perturbations de jour en jour.

"Si on a un épisode neigeux qui ne dure qu’une journée, on peut mettre un maximum de moyens le lendemain, voire le surlendemain, pour rattraper le travail qui n’a pas été fait. Mais si on a plusieurs journées problématiques qui s’accumulent, le retard est impossible à rattraper. On n’a pas les moyens ni les hommes pour faire ce genre de choses."

Rentrer les poubelles et attendre le prochain ramassage

Il ne sert donc à rien de laisser les poubelles à l’extérieur si le camion n’est pas passé dans un délai de 24 heures. Pour les sacs PMC et les cartons, il est toujours possible d’aller les déposer dans un parc à conteneurs. Pour les déchets résiduels et les matières organiques, il faudra les conserver jusqu’au prochain ramassage.

"Ce que je voudrais souligner, c’est le fait que depuis deux jours, des hommes se lèvent à l’aurore, ils marchent dans la gadoue et travaillent plus de dix heures par jour à ramasser les déchets où c’est possible d’accéder, par des températures très froides. Le maximum de ce qui peut être fait est fait. Et donc un peu de compréhension serait bienvenue."