La liste des cinq plus beaux villages du Brabant wallon est connue

Cinq villages du Brabant wallon ont été choisis par les lecteurs de Sudpresse comme étant les plus beaux de la province. Le journaliste Pierre Nizet a dévoilé cette liste dans la matinale de BW Matin.

Bousval, Céroux-Mousty, Ittre, Mélin et Villers-la-Ville : voici les cinq villages plébiscités. Les journalistes de La Capitale ont fait appel aux échevins des communes pour avoir leur avis. Les lecteurs ont aussi pu exprimer leur opinion.

"Mélin est le seul village parmi les cinq qui se trouve sur la liste de l’ASBL des beaux villages de Wallonie. Ce n’était pas étonnant de l’avoir", explique le journaliste Pierre Nizet.

La présence de Céroux-Mousty, dans la commune d’Ottignies, n’a pas non plus étonné le journaliste : "Tout le monde connaît Céroux-Mousty pour sa place communale d’où partaient les montgolfières. À l’époque, le dessinateur Hergé avait une seconde résidence dans le Brabant wallon et c’était à Céroux-Mousty !".

Les lecteurs peuvent se rendre sur le site du concours et voter pour son village favori parmi 60 entités wallonnes.

